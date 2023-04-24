انخفاض أسعار الذهب للمرة الثالثة بإجمالي 40 جنيها

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثالثة على التوالي، خلال أقل من ساعتين؛ لتصبح قيمة التراجعات 40 جنيهًا، إذ انخفض سعر الذهب الآن في التداولات المسائية بقيمة 10 جنيهات إضافة إلى 30 جنيهًا قبل ساعة، في وقت سابق على مرتين، مقارنة بأسعار منتصف التداولات، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2480 جنيهًا للجرام بدلًا من 2490 جنيه، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن نحو 2834 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2480 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2126 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفا و840 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب نحو 1983 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.