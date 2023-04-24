أسعار الذهب تتراجع في محلات الصاغة بنهاية التعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في التداولات الحالية اليوم، نحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار منتصف التداولات، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2500 جنيه للجرام بدلًا من 2520 جنيهًا، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2857 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2500 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2143 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 20 ألف جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 1928 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.