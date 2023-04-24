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سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2515 جنيها.. كم سعر الأوقية؟

كتب:

مريم حنفي
06:42 م | الإثنين 24 أبريل 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة نحو 2874 جنيهًا، كما سجل عيار 22 اليوم 2635 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2515 جنيهًا للشراء، وبالنسبة لعيار 18 يبلغ الآن 2156 جنيهًا.

أسعارالذهب في مصر

كما يسجل جرام الذهب عيار 14 اليوم 1677 جنيهًا للشراء، وجرام الذهب عيار 12 يبلغ 1437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم داخل محلات الذهب دون مصنعية وضريبة عند 20120 جنيهًا دون مصنعية، وعلى الصعيد العالمي تسجل الأونصة 1975 دولارًا.

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بقلم مريم حنفي