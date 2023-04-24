طرح أوزان صغيرة من الذهب للمقبلين على الزواج يسهل شراؤها.. «الشعبة» توضح

وفرت شركات وورش تصنيع المشغولات الذهبية العديد من المشغولات ذات الأوزان المنخفضة؛ وذلك للتسهيل على المواطنين لشراء الذهب خاصة مع ارتفاع أسعاره في الوقت الحالي.

وطرحت العديد من محلات بيع الذهب منتجات ذهبية بأوزان خفيفة حتى يستطيع المقبلين على الزواج خاصة في الوقت الحالي مع فترة الأعياد والتي تزداد فيها حفلات الخطوبة والزواج والتي يعتبر من أهم ملامحها هي الشبكة.

وقال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّه في الوقت الحالي اتجه منتجي الذهب لتصنيع مشغولات ذات أوزان أقل من خلال عمل أشكال جديدة أخف وزنًا من القديمة لكي تكون في متناول الظروف الاقتصادية للشباب.

طرح مشغولات بوزن خفيف لتحريك السوق

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تخفيف الأوزان الخاصة بالمشغولات الذهبية، يأتي من حرص الشركات على موائمة الظروف الاقتصادية حتى يتسنى للشباب شراء الذهب للخطبة، خاصة أن الظروف الاقتصادية العالمية أثّرت على المستوى المحلي، وهو ما يجعل شراء الذهب للشباب من الأشياء المكلفة، إذ أن تصنيع المشغولات ذات الوزن الخفيف يتيح للمقبلين على الزواج شراء شبكة جميلة، وبسيطة وبسعر منخفض، وهو ما يٌساهم في فرحة الشباب.

وأشار إلى أن هناك دبل وزنها يبدأ من 2 جرام وأعلى وهو ما يتناسب مع الظروف الحالية للشاب.