أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية على التوالي في أقل من ساعة

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية على التوالي، خلال أقل من ساعة؛ لتصبح قيمة التراجعات 30 جنيهًا، إذ انخفض سعر الذهب الآن في التداولات المسائية بقيمة 10 جنيهات إضافة إلى 20 جنيهًا قبل ساعة في وقت سابق، مقارنة بأسعار منتصف التداولات، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2490 جنيهًا للجرام بدلًا من 2500 جنيه، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

وسجلت أسعار الذهب، في محلات الصاغة المصرية الآن نحو 2846 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2490 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفا و920 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب نحو 1983 دولارًا أمريكيًا للأوقية، حيث يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.