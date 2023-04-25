10 طرق لكشف تطبيقات التجسس على هاتفك المحمول

خلال الفترة الأخيرة انتشرت الكثير من الأخبار عن قيام بعض المحتالين بالتجسس على الهواتف المحمولة، وذلك من خلال بعض التطبيقات الضارة التي تتبع المستخدمين دول علمهم، حيث يمكنها التطفل على محادثاتك الخاصة وإلقاء نظرة على التفاصيل المصرفية الخاصة بك، وفق ما ذكره موقع «إكسبريس» التقني.

واضاف الموقع أن هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف إذا كان هناك أحد التطبيقات تقوم بالتجسس عليك أم لا، وتستعرضها «الوطن» في النقاط التالية.

1- لقطات على هاتفك

وذلك عندما تقوم بأخذ لقطة للشاشة تجدها بجودة منخفضة جدا على عكس الطبيعي.

2- وجود تطبيقات غير مألوفة على هاتفك ولم تحملها، ويجب الحذر من ذلك لانها غالبا تطبيقات ضارة، ومن هذه التطبيقات Kaspersky Safe Kids وNorton Family و Net Nanny و Qustodio.

3- التصحيح التلقائي للكلمات والجمل لا يعمل بشكل صحيح، فهناك احتمال أن يراقب شخص ما رسائلك من خلال راصد لوحة المفاتيح.

4- الهاتف يحتاج الشحن في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد، حيث تعمل العديد من تطبيقات برامج التجسس هذه بشكل مستمر ، مما يعني أنه من المحتمل أن تستنزف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة.

5- الرسائل المرسلة غير المبررة، حيث قد تجد رسائل نصية لم تكتبها أو ترسلها من قبل تم ارسالها من هاتفك، ينطبق هذا أيضًا على الرسائل النصية المستلمة التي لم تكن تتوقعها.

6- ارتفاع درجة حرارة الهاتف

7- سلوك غير مفسر مثل إضاءة هاتفك بشكل عشوائي، حيث أن أي نشاط مريب على هاتفك عندما يكون في وضع الاستعداد ، مثل الإضاءة أو اختبار الاتصال حتى في حالة عدم وجود إشعارات قد يشير هذا إلى حدوث شيء غريب.

8- إذا كان هاتفك مستعمل أو تلقيته كهدية فيجب التأكد من سلامته وانه غير مخترق من خلال بعض البرامج مثل Root Checker على Android و Cydia على iOS لتحديد ذلك.

9- صعوبة في ايقاف تشغيل هاتفك، حيث ستمنع بعض تطبيقات برامج التجسس هاتفك من إيقاف التشغيل ، مما يسمح للجاني بالوصول دائمًا إلى جهازك، حيث يستغرق هاتفك وقتًا طويلاً بشكل غير معتاد ليتم إيقاف تشغيله.

10- استخدام البيانات بشكل غير مبرر، حيث يمكن للتطبيقات التي تعمل باستمرار في الخلفية أن تلتهم الكثير من بيانات هاتفك، وقد تستخدم تطبيقات برامج التجسس اتصال البيانات الخاص بك لإرسال معلومات إلى الشخص الذي يريد التجسس عليك.

كيفية تخليص هاتفك من تطبيقات التجسس هذه

قم بتثبيت برنامج مكافحة الفيروسات.

قم بعمل نسخة احتياطية من مساحة تخزين هاتفك ثم أعد ضبط المصنع.

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تعرفها.

عند تنزيل التطبيقات ، تحقق من الشركة التي صنعتها شرعية قم بتحديث هاتفك إلى آخر تحديث للنظام.

قم بإزالة أي اشتراكات شهرية لا تعرفها لا تمنح الإذن لجميع التطبيقات لتتبع موقعك أو استخدامك - افعل ذلك فقط للتطبيقات الضرورية مثل الخرائط.