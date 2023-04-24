إيرادات فيلم يوم 13 تحتل المركز الثاني بشباك التذاكر في ثالث أيام العيد

احتل الفنان محمد داود بفيلمه يوم 13، المركز الثاني في قائمة إيرادات السينما بثالث أيام عيد الفطر، وهو أول فيلم رعب 3D.

إيرادات فيلم يوم 13

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «يوم 13» أول فيلم عربي رعب 3D، حقق إيرادات 3 ملايين و198 ألفا و841 جنيها؛ أي احتل المركز الثاني في الإيرادات لليوم الثاني على التوالي.

أبطال فيلم يوم 13

ويضم فيلم «يوم 13» مجموعة كبيرة من نجوم السينما أبرزهم أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب حول شاب يعود بعد غياب طويل عن بلده ليستقر في منزل العائلة ويكتشف أنه مسكون، وتتوالى الأحداث.