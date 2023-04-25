10 معلومات عن البالون الطائر بالأقصر بعد تحقيقه أعلى معدل رحلات

لأول مرة منذ نشأته، يحقق بالون الأقصر الطائر أمس الاثنين، أعلى معدل رحلات بلغ 68 رحلة تقل على متنها 1900 سائح من مختلف الجنسيات وسط استقرار الأحوال الجوية، وفي هذا السياق يرصد الوطن أبرز 10 معلومات عن البالون الطائر..

1- تأسس ما بين عامي 1988 و1989.

2- يعمل في قطاع البالون الطائر أكثر من ألفي شاب في 17 شركة سياحية.

3- يسير البالون وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة ويقلع في تمام الخامسة والنصف فجرا، وتهبط آخر الرحلات في تمام الساعة السابعة صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

4- تستغرق مدة الرحلة الواحدة حوالي 40 دقيقة.

5- يقود البالون طيارون مدربون ومحترفون ولديهم رخصة من سلطة الطيران المدني وعدد ساعات.

6- للبالون أحجام مختلفة وسعة مختلفة، فأصغر بالون يقل 4 أفراد، فيما تبلغ حمولة أكبر بالون حوالي 28 فردا.

7- يقلع البالون من مكان محدد وهو المطار المخصص له أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، أما الهبوط فلا يكون في نفس المكان بل يكون كل مرة في مكان مختلف على حسب سرعة واتجاهات الرياح لأنه في الأساس نشاط سياحي يعتمد على المغامرة.

8- أقصى ارتفاع يصل إليه البالون هو 3 آلاف قدم بما يعادل حوالي 1500 متر، ويحلق في غرب الأقصر فقط وغير مسموح التحليق شرقها حرصا على عدم تهديد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي.

9- يرتفع البالون في الهواء عبر إطلاق النيران داخل جسم البالون والذي يرفع من درجة الحرارة وبالتالي ترتفع الكثافة عن الهواء الخارجي ويرتفع جسم البالون مساعدة الهيليوم أيضا.

10- يجري يوميا إطلاق بالونة اختبار صغيرة في الهواء قبل التحليق لمعرفة اتجاهات وطبقات الرياح.