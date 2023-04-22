«مياه الأقصر»: فتح جميع منافذ شحن العدادات مسبقة الدفع خلال العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم السبت، فتح جميع منافذ خدمة العملاء على مستوى السبع إدارات بمحافظة الأقصر، لشحن العدادات مسبقة الدفع خلال أيام عطلة عيد الفطر، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

استخدام تطبيق قراءتي

وأشارت الشركة إلى أن منافذ خدمة العملاء موزعة على مستوى إدارات «الأقصر - إسنا - أرمنت - البياضية - القرنة - الزينية - الطود»، لشحن العدادات مسبقة الدفع، مع العمل بتطبيق «قراءتي» لقراءة عداد المياه ما يسهل على المواطنين إدخال قراءات العداد شهريا من المنزل ومواكبة للتطور التكنولوجي الجاري.

تسجيل القراءة الصحيحة

وأوضحت شركة مياه الأقصر، أن التطبيق يتميز بسهولة تسجيل القراءة الصحيحة للعداد ومتوفر للأجهزة «الأندرويد - ios»، ويمكن تحميله من «جوجل بلاي» ومساحته صغيرة.

وكشفت الشركة أنه يتم استخدام التطبيق من خلال الخطوات التالية:

- تسجيل اسم المستخدم

- تسجيل اسم المشترك

- تسجيل البريد الإلكتروني

- تسجيل رقم المشترك

- كتابة اسم الشركة التابعة والفرع التابع له الاشتراك

- وضع رقم الدفع الإلكترونيد مدون على فاتورة السداد

- وضع الرقم القومي «اختياري»

- وضع رقم الهاتف

- عمل كلمة المرور مكونة من 5 أرقام أو أحرف

- تأكيد كلمة المرور.