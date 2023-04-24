البالون الطائر في الأقصر يحقق أعلى معدل رحلات لأول مرة

شهدت رحلات البالون الطائر بالأقصر، صباح اليوم، تحليق 68 رحلة بالون طائر على متنها 1900 سائح من مختلف الجنسيات، بعد تحسن الظروف الجوية.

أعلى معدل وصل إليه البالون الطائر

وأكد أحمد عبود، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه لأول مرة يصل معدل رحلات البالون الطائر بالأقصر إلى أعلى مستوياته منذ نشأته عام 1989، مشيرا إلى أن أعلى معدل وصل إليه البالون الطائر في السابق كان 65 رحلة بالون على متنهم حوالي 1650 سائحا.

إنجازات كبيرة بالقطاع السياحي في الأقصر

وأضاف أن البالون الطائر بالأقصر شهد رواجا سياحيا كبيرا هذا العام بفضل التدفقات السياحية الكبيرة الوافدة إلى الأقصر، والتي جاءت بفضل جهود القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق إنجازات كبيرة بالقطاع السياحي في الأقصر خاصة بعد افتتاح طريق الكباش العالمي، مضيف أن الأقصر شهدت العديد من الأحداث والفعاليات السياحية العالمية التي تحدث لأول مرة في الأقصر.