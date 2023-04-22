تحليق 65 رحلة بالون على متنها مئات السائحين في الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم السبت، تحليق 65 رحلة بالون طائر، تقل على متنها مئات السائحين من مختلف الجنسيات، بعد توقفها أمس ليوم واحد بسبب سوء الطقس، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

تصريح الطيران من برج المراقبة

وأوضح «الطيب»، أنّ رحلات البالون الطائر توقفت أمس عن التحليق بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية التي تؤثر على سلامة الطيران، وفق تصريح برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي.

شروق الشمس من أجمل لحظات الطيران

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أنّ رحلات البالون تحلق يوميًا من المطار المخصص للإقلاع أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، حيث تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة صباحًا للحاق بلحظة شروق الشمس، وهي من أجمل لحظات الطيران في البالون.

التحليق يعتمد على اتجاهات الرياح

وتابع، تهبط آخر الرحلات في تمام الساعة السابعة صباحًا قبل ارتفاع درجات الحرارة التي ترفع من سرعة الرياح وتؤثر على سلامة البالون، ويعتمد البالون في التحليق بشكل أساسي على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، ويستغلها قائد المنطاد في توجيه البالون وإمتاع السائحين بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والجبال والآثار الفرعونية.