مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر يفنِّد لقناة الناس شبهات حول الجزية

فنَّد الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، الشبهات حول مصطلح الجزية في الإسلام.

الجزية مفهوم في التاريخ

وقال رسلان، خلال لقاء له ببرنامج «فكر»، الذى يعرض على قناة الناس، مع الإعلامى مهند السادات، إن الجزية مفهوم فى التاريخ وتاريخ كل الحضارات التى جاءت قبل الإسلام.

وشرح رسلان، قول الله عز وجل فى سورة التوبة «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ».

لا إجبار لأحد على الدخول في الدين

وقال إن هذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين اللّه أفواجاً واستقامت جزيرة العرب، أمر اللّه ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم.

وأكد، أن الجزية مفروضة بديلا عن الحماية وليس عن الدين، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجبار لأحد على الدخول فى الدين.