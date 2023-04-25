تفاصيل قصف أوكراني على دونيتسك الروسية

قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كيروفسكي في مقاطعة دونيتسك، بـ 4 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، على لسان المتحدث، دميتري بيسكوف، إن مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب» لا يمكن أن تستمر دون تنفيذ شروطها بالكامل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، عن مصادر مطلعة، أن ممثلي اليابان و«الاتحاد الأوروبي» رفضوا اقتراحا أمريكيا لدول مجموعة السبع«الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا» بحظر جميع الصادرات إلى روسيا، واعتبر الممثلون، أن الأمر مستحيل.