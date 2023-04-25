1500 جنيه سعر أردب القمح بالغربية و3 شروط لاستلام المحصول من المزارع

فتحت صوامع وشون القمح الـ 22 المنتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أبوابها أمام المزارعين لاستلام القمح «الذهب الأصفر»، طبقاً للمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وتحت إشراف اللجنة العليا لاستلام القمح بالغربية برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

قال محافظ الغربية، إن جميع الصوامع والشون والهناجر تم تجهيزها مسبقاً بوقت كاف قبل بدء حصاد محصول القمح داخل المحافظة، حيث بدأ حصاد محصول القمح في مختلف أرجاء المحافظة من 8 ابريل الجاري، بينما تم تجهيز الصوامع والشون والهناجر بنحو 22 موقع تخزيني منتشر في أرجاء المحافظة، من منتصف شهر فبراير الماضي.

المساحة المنزرعة

وأكد المحافظ لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة بلغت 134 ألفا و250 فدانا، والمستهدف 189 ألف طن قمح، وهناك تنسيق بين كل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات أمام المزارعين أثناء توريد القمح في الصوامع والشون والهناجر، وتوجد على كل موقع تخزيني لجنة تشرف على أعمال استلام القمح والتأكد من صلاحيته وأنه محصول العام.

نهاية التوريد

وأوضح أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي يتم توريده حتى 21 أغسطس المقبل، على النحو التالي، 1500 جنيه للأردب، درجة نظافة 23.5 قيراط، 1475 جنيهًا للأردب، درجة نظافة 23 قيراطا و1450 جنيهًا للأردب، درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بشروط الاستلام، وتضمن أن يتم فحص محصول القمح والتأكد من جميع الأصناف المنزرعة محليا وخالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.