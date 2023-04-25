ضبط نصف طن أغذية فاسدة في المنوفية خلال إجازة عيد الفطر

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية جهودها لضبط الأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، في إطار خطة المحافظة بالتعاون بين مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، لمنع الغش والتلاعب وتحرير محاضر فورية ضد المخالفين.

ضبط أغذية فاسدة

ونجحت حملات إدارة الأغذية في مديرية الصحة بالمنوفية، في ضبط ما يقرب من نص طن أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ قرار لغلق إداري لـ20 منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص وفق بيان لمديرية الصحة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار مركز الشرطة وجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تكثيف الحملات التموينية في مراكز وقري المنوفية

وكثفت مديرية التموين بالمنوفية، جهودها لضبط الأسواق ومنع التعلاعب في السلع من خلال حملات مكثفة علي الأسواق، حيث تم تحىير أكثر من 1000 مخالقة تموينية علي مدار الأيام القليلة الماضية، كما تم ضبط كميات من السلع الغذائية الغير صالحة، وفق ما أكده عاطف الجملل وكيل وزارة التموين بالمنوفية في تصريحات خاصة ل الوطن، مؤكداً أن المديرية تكثف جهودها لضبط الأسواق خلال أجازه عيد القطر وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وواصلت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، جهودها للتفتيش علي الأسواق ومحال الجزارة والمتابعة المستمرة للمجازر والتأكد من فيام الجزارين بالذبح داخل المجزر، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه عدد من المخالفين وضبط كميات من الدواجن والأسماك واللحوم في حملات مكثفة على الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.