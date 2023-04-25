إنهاء 80% من تطوير مستشفى القنطرة شرق المركزي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أنهت مبادرة حياة كريمة في الإسماعيلية ما يقرب من 80% من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى القنطرة شرق المركزي، بما يتناسب مع معايير هيئة الرعاية الصحية، استعدادا لانضمامها إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافظة منذ عامين.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال جولته لتفقد أعمال التطوير في المستشفى، بالقنطرة شرق أن المبادرة تستهدف المواطن فى المقام الأول، لإحداث تنمية حقيقية وشاملة لخدمة أهالي منطقة سيناء والقنطرة شرق.

واضاف حطب خلال تفقده، أن المدينة والمنطقة المحيطة بها كانت تفتقر للخدمة الصحية طوال السنوات السابقة وكان يتم تحويل الحالات إلى مدينة الإسماعيلية خاصة لإجراء الجراحات والعمليات الكبرى.

حطب: الدولة تولي المنشآت الصحية دعما كاملا

وقال حطب إن الدولة ووزارة الصحة تولي المنشآت الصحية في الإسماعيلية اهتماما بالغا بتنمية وتطوير الخدمة الطبية، وخاصة بالمناطق النائية، لتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة للمرضى وتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030.

وتابع حطب يرافقه الدكتور مسنا كليم، مدير مستشفى القنطرة شرق، انتظام سير العمل وتواجد كل الفرق الطبية وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وتفقد حطب اقسام الاستقبال ، وقسم الأشعة بالمستشفى وتابع بتفَقد غرف المرضى بقسم الداخلى والتأكد من تواجد مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات واكياس الدم.