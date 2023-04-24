السيطرة على حريق أسفل كوبري في الإسماعيلية دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية على حريق نشب مساء اليوم الاثنين، أسفل أحد الكباري على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي قبل امتداده وتأثيره على الكوبري.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق أسفل كوبري السواركة بقرية الرياح بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب.

انتقال الحماية المدنية لمكان الحريق

ووجه مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة عليه، ونجح رجال الإطفاء في إخماد النيران ومنع امتدادها إلى وتبريد منطقة الحادث.

السيطرة على حريق

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بقرية الروضة بالقنطرة غرب، سيطرت أمس، على حريق آخر في منطقة نمرة 3 بقرية الروضة.

وقال بيان للشبكة الوطنية للطوارئ إنه فور تلقي البلاغ بنشوب حريق في هيش وبوص بطريق الخدمات بقرية الروضة دائرة مركز القنطرة غرب، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، ونجح رجال الاطفاء في السيطرة علي الحريق دون خسائر بشرية أو إصابات.