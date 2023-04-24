تشييع جثمان كبير مسعفي الإسماعيلية.. مات قبل فرح ابنه بساعات

شيع الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية جثمان كبير مسعفي الإسماعيلية أشرف سليمان، بحضور عدد كبير من زملائه ومدير المرفق، إلى مثواه الأخير في مقابر أسرته بمنطقة الشهداء.

وانطلقت الجنازة من مسجد قباء في شارع المخبز الآلي بالإسماعيلية، بحضور عدد كبير من جيرانه وأسرته والعاملين بمرفق إسعاف الإسماعيلية، وسط حالة من الحزن لوفاته المفاجئة.

توفي في أسيوط

وتوفي أشرف سليمان، أمس الأحد، خلال تواجده في محافظة أسيوط لإتمام حفل زفاف ابنه، حيث تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي فور وصوله بأزمة قلبية.

وبحسب زملاء كبير مسعفي الإسماعيلية، فإنه سافر ثاني أيام عيد الفطر المبارك لحضور «حنة» ابنه، والعودة مع عروسته لإتمام حفل الزفاف في محافظة الإسماعيلية.

ونعى عدد كبير من مسعفي الإسماعيلية زميلهم أشرف سليمان، والذي قضى أكثر من 40 عاما في العمل بمرفق إسعاف الإسماعيلية، كما عمل مشرفا بغرفة العمليات الرئيسية لمدة 3 سنوات تقريبا.

علاقات قوية مع زملائه

وارتبط «سليمان» بعلاقات قوية مع زملائه طوال فترة عمله بمرفق إسعاف الإسماعيلية، عمل فيها لساعات طويلة بعد انتهاء مواعيد عمله لمساعدة زملائه.

وقال أحد العاملين معه في مرفق إسعاف الاسماعيلية، إنه طوال شهر رمضان الماضي كان يشرف على إعداد مائدة إفطار للعاملين وقت الإفطار، وكأنه كان يودع العاملين بالمرفق، مؤكدا صدمة رجال الإسعاف من وفاته لعدم شكواه من أي أمراض أو أزمات صحية.

وأضاف أنه قبل عيد الفطر، دعا الراحل، العاملين معه للاحتفال بزواج ابنه في إجازة العيد فور عودته من أسيوط مع أسرته، إلا أنه توفي قبل إتمام الفرح بساعات.