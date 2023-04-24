إحالة 12 متهما بقتل شخص في الإسماعيلية إلى الجنايات.. «كان بيفض خناقة»

أحالت نيابة الإسماعيلية الكلية أوراق قضية مقتل شاب على يد عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية التي حملت رقم 2201 لسنة 2022 جنايات كلي الإسماعيلية.

وتبدأ محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة المتهمين بعدة تهم بينها قتل المجني عليه مصطفى وليد عمدا بإطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه المتهم، وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، والتسبب في إصابة مواطنين بالذعر خلال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان قد أصيب الشاب مصطفى وليد بطلق ناري خلال محاولته فض مشاجرة نشبت في شارع طنطا بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، خلال خروجه من المسجد وأداء صلاة الفجر قرب منزله.

وبحسب تحريات المباحث الجنائية، فإن المتهم حاول إنهاء خلاف نشب بين عدد من الأشخاص، إلا أنه خلال تحجيزه وإبعاده أحد الأطراف، أطلق عليه شخص عيار ناري أصابه في الوجه والصدر ونقل إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله بسبب توقف القلب والرئة.

القبض على المتهمين

ونجح ضباط المباحث الجنائية بالإسماعيلية في القبض على المتهمين بعد تحديد هويتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة «فرد خرطوش».

وبحسب أمر الإحالة فإن النيابة وجهت التهم لـ12 متهما، وهم «هشام م ع» محبوس، و«خالد م ع» هارب، و«عبد الله م أ ال» محبوس، و«يوسف م أحمد ال» محبوس، و«عمر أ م أ» هارب، و«بلال أ م م»، هارب، و«محمود أحمد م م» هارب، و«محمود ال ع ع» هارب، و«محمد ط م ع» هارب، و«حسن ف ح» هارب، و«أحمد ت إ أ» هارب.