7 معلومات عن مهرجان الربيع في الإسماعيلية.. ينطلق 30 أبريل

5 أيام متبيقية على انطلاق مهرجان الربيع ومهرجان أميرة الفراولة في محافظة الإسماعيلية هذا العام، والمقرر انطلاقه الأحد 30 أبريل الجاري، بحضور اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية.

معلومات عن مهرجان الربيع بالإسماعيلية

ويستعرض «الوطن» 10 معلومات عن مهرجان الربيع في الإسماعيلية هذا العام، بحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية.

1- يبدأ برنامج الاحتفال بافتتاح معرض الزهور، ويستمر لمدة 3 أيام، في مشاتل المحافظة المنتشرة في المدينة والمراكز.

2- يضم المهرجان عرض ديفليه لعربات الزهور والتي تصممها وتشارك بها الوحدات المحلية والجهات الحكومية والأحياء في محافظة الإسماعيلية.

3- ينطلق الديفيليه في شارع محمد علي عصر يوم الأحد 30 أبريل، ويستمر قرابة ساعتين من الرابعة عصرا وحتى السادسة مساء.

4- يضم المهرجان مسابقة أميرة الفراولة من براعم فتيات الإسماعيلية الصغيرات.

5- كما يضم المهرجان فقرات فنية وترفيهية للأطفال وتشمل عروضا للعرائس ومسرح الطفل وعروض فنية لفرقة الفنون الشعبية والتنورة.

6- تشارك فرق مديرية الشباب والرياضة بعروض فنية ورياضية في مهرجان الربيع في الإسماعيلية.

7- تشارك فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة قصر ثقافة الإسماعيلبة في المهرجان هذا العام.

محافظ الإسماعيلية يعلن الانتهاء من تجهيزات المهرجان

وأعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لمهرجان الربيع هذا العام، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديرية أمن الإسماعيلية ومرفق الإسعاف والشباب والرياضة ومديري العلاقات العامة.

ووجه محافظ الإسماعيلية الدعوة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لحضور الاحتفال بعيد الربيع، مشيرا إلى أن المهرجان عادة تحرص الإسماعيلية على إقامتها كل عام.