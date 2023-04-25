عودة 3 شواطئ للعمل في صيف الإسكندرية.. الدخول بـ25 جنيها

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عودة 3 شواطئ للعمل في مصيف، وهي: «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب» وذلك بعد افتتاح نفق السادات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الشواطئ الثلاثة التي عادت إلى الخدمة مع بدء مصيف 2023، وهي شواطئ مميزة وشهيرة في عروس البحر الابيض المتوسط، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

تكلفة دخول شواطئ البوريفاج

وبلغ رسم الدخول لكل شاطئ من شواطئ «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب» 25 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

تصنيف ومكان الشواطئ الجديدة

- تعد شواطئ «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب» من فئة الشواطئ السياحية وهي أعلى فئة من حيث قيمة الدخول ضمن شواطئ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

- تتواجد شواطئ «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب» في منطقة العصافرة أسفل الممشى السياحي بكباري ونفق السادات.

- تم تغذية شاطئ البوريفاج بالرمال، وزيادة مساحة الشاطئ لاستيعاب عدد مصيفين أكبر.