انتهاء أعمال تطوير نادي التعاون في الإسماعيلية.. يضم أقدم شاطئ بالمحافظة

أنهت محافظة الإسماعيلية أعمال تطوير وصيانة نادي التعاون، أحد أقدم شواطئ المحافظة استعدادا لفصل الصيف هذا العام بالتزامن مع خطة المحافظة لرفع كفاءة النادي لجذب أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وشهد نادي التعاون في الإسماعيلية رفع كفاءة المباني وتجهيز الشاطئ وصيانة دورات المياه وغرف تغيير الملابس وإنشاء أماكن جديدة لاستيعاب المواطنين.

وشملت أعمال الصيانة زيادة المساحات الخضراء المزروعة داخل النادي وتجهيز الشمسيات والبرجولات والاستراحات المخصصة للمواطنين لتقيهم أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة علي الشواطئ في فصل الصيف.

مواطنون: لمسنا تغير حقيقي في النادي

وقال محمد هاني أحد المصطافين من أهالي محافظة الإسماعيلية، إنه كان دائم التردد علي النادي مع أسرته في الصغر، وانقطع منذ سنوات إلا أنه تفاجأ بالتطور الكبير خلال الأشهر الماضية وعودة الجمال إلى الشاطئ.

وتابع: «كان زمان التعاون من أكثر الأندية التي يقبل عليها أهالي المحافظة بسبب هدوءه نسبيا عن باقي الأندية، أما الآن فهناك تغير حقيقي في أماكن الضيوف ونظافة الشاطئ وغرف الملابس ودورات المياه كل شيء عاد كأنه جديد لأول مرة».