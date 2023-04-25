انخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية.. وتحذيرات من الشبورة والرياح

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الإسماعيلية ومدن القناة عن انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتشهد المحافظة بحسب خبراء الأرصاد الجوية، طقسا مائلا للبرودة صباحاً، مائلا للحرارة نهاراً ليعود مائل للبرودة ليلاً على كل أنحاء المحافظة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إن درجات الحرارة في الإسماعيلية تسجل اليوم الثلاثاء 29 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

الطوارئ تحذر من شبورة على الطرق

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في بيان رسمي لها، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الإسماعيلية وبعض المحافظات المجاورة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية تننشر الشبورة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي وطريق الإسماعيلية- السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي ومحور 30 يونيو.

نشاط للرياح بسرعة 30 كيلو في طقس الثلاثاء

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية إن المحافظة تشهد اليوم الثلاثاء عودة نشاط الرياح مرة أخرى، إلى المحافظة بالكامل بسرعة تصل إلى 30 كيلو في الساعة.

وحذرت محافظة الإسماعيلية المواطنين من التواجد أسفل أعمدة الإنارة والأشجار أو أي من المباني المتهالكة المعرضة للسقوط لعدم تعرض حياتهم للخطر.