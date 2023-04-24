طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة مائية في الصباح الباكر ورياح وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيدن شديد الحراة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الثلاثاء 25 أبريل

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنتشر الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية ومدن القتة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء والخميس

وتشهد حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى الشبورة المائية ونشاط الرياح على بعض مدن الوجه البحري، تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأربعاء 26 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.