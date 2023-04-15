حالة الطقس اليوم في مصر.. شبورة ورطوبة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، إذ ترتفع نسبة الرطوبة وتصل إلى 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم السبت 15 أبريل، أجواء مائلة للبرودة صباحًا، مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدلة على السواحل الشمالية، وأجواء باردة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تشهد حالة الطقس اليوم أجواء مائلة للبرودة على جنوب البلاد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح اليوم السبت 15 أبريل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وتصل درجات الحرارة العظمى اليوم السبت في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 28 والصغرى 16، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

وتصل درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 31 والصغرى 20، شمال الصعيد الدرجة العظمى 31 والصغرى 16، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.