حالة الطقس اليوم في مصر.. شبورة مائية ورياح نشطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد 16 أبريل الجاري، إذ تشير التوقعات لاستمرار الطقس المائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء والذي يواصل برودته حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئة على السواحل الشمالية الغربية، حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية ورياح نشطة

وذكرت الأرصاد أن البلاد ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة لهطول الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على كل أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري وتحديدا حتى اليوم الأخير في شهر رمضان المبارك الموافق الخميس الموافق 20 أبريل الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد، حيث تصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الصعيد

كما تصل درجات الحرارة العظمى اليوم في شمال الصعيد 32 والصغرى 16، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وغدا 17 أبريل تصل درجات الحرارة العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 والصغرى 17، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 30 والصغرى 16، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20، شمال الصعيد الدرجة العظمى 34 والصغرى 18، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.