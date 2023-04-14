حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. شبورة صباحا وارتفاع درجات الحرارة نهارا

كشفت الهية العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس يومي السبت والأحد

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تكثر يومي السبت والأحد صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الاثنين المقبل

وتنتشر الشبورة المائية يوم الاثنين صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 15 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأحد 16 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة الاثنين 17 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.