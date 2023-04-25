القصة الكاملة لمصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مصنع بالمنوفية 

خيّمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية شمياطس ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد وفاة شخصين إثر حريق نشب في مصنع وإصابة اثنين آخرين آخرين وهما في حالة غير مستقرة، حيث يتلقيان العلاج اللازم والمتابعة المستمرة من قبل الأطقم الطبية في المنوفية.

تشيع جثامين ضحايا حريق مصنع الزجاج في مركز الشهداء

وشيع أهالي قرية شمياطس بمركز الشهداء جثامين اثنين من الأشخاص لقيا مصرعهما إثر حريق نشب في مصنع للزجاج بدائرة المركز أثناء عملهما، وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار من أسر المتوفين وأصدقائهم والأهالي اللذين طالبوا بفتح تحقيق مع مسؤولي المصنع لمعرفة أسباب الحريق.

تفاصيل حريق مصنع الزجاج ومصرع اثنين من العاملين

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق في مصنع كسر للزجاج قطاع خاص بمركز الشهداء ملك المواطن «ص.م» ويبلغ من العمر 59 عاما، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق ونجحت في السيطرة عليه، وبسؤال العاملين أكدوا أن سبب الحريق هو تسريب غاز من إسطوانة تستخدم في إشعال أحد الأفران.

وطالب الأهالي في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بالتحقيق مع صاحب المصنع والتأكد من الاهتمام بالسلامة للعاملين بعد وفاة اثنين وإصابة اثنين في حالة خطرة، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثث جثمانين المتوفين في الحريق.

كلن اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الشهداء، يفيد بنشوب حريق في مصنع بدائرة المركز، حيث سيطرت الحماية المدنية علي الحريق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحىير محضر يحمل رقم 3004 الشهداء لسنة 2023 وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.