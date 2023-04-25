انتعاش حركة الرحلات البحرية في الغردقة.. جزيرة جفتون تجذب مئات السياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم في مدينة الغردقة، إذ تشهد حركة الأمواج على الشواطئ هدوءا ملحوظا، ما ساهم في إبحار عشرات المراكب إلى الجزر البحرية، خاصة جزيرة الجفتون والتي جذبت آلاف السياح.

سحر جزيرة الجفتون يجذب السياح على الشواطئ

وأكد أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انتعاش حركة الرحلات البحرية تزامنا مع اعتدال طقس الغردقة، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية.

توافد مئات السياح يوميا على الرحلات البحرية إلى الجزر

وأضاف: «توافد مئات السياح يوميا على الرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات البحرية على رأسهم جزيرة الجفتون لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الأسماك الملونة والكائنات البحرية النادرة والاستمتاع بشواطئ الجفتون الخلابة والمياه الفيروزية والرمال الناعمة».