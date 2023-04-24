اتحاد السياحيين في البحر الأحمر: 90% نسبة إشغالات فنادق الغردقة خلال العيد

انتعشت حركة السياحة الداخلية في الغردقة خلال أيام عيد الفطر، إذ توافد المصريون والسياح على فنادق المحافظة للإقامة بها والاستمتاع بشواطئها التي أصبحت الوجهة المفضلة للسائحين من مختلف الأنحاء.

احتفالات العيد على شواطئ الغردقة

وقال علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إن شواطئ الغردقة شهدت توافد الآلاف من السائحين في ثالث أيام العيد، حيث حرص السياح الأجانب على مشاركة المصريين احتفالات العيد وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية والاحتفال على أنغام الموسيقى.

نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90% خلال أسبوع العيد، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية، إذ استقبلت الغردقة آلاف السائحين من جنسيات مختلفة على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة.

وشارك عدد من السائحين الأجانب احتفالات المصريين بالعيد على الشواطئ، وشملت برامج وفقرات متنوعة وحفلات ومهرجانات برفقة فرق الأنيميشن.

وقالت ليزا وتحمل الجنسية البريطانية، إن أجواء العيد رائعة على شواطئ الغردقة، مؤكدة أنها تزور الغردقة للمرة العاشرة ودائما تحب تشارك في احتفالات العيد.

وأضافت ستيفن وتحمل الجنسية الألمانية، أنها تشعر بسعادة وسط المصريين خلال احتفالات العيد على شواطئ الغردقة.

الغردقة تستقبل آلاف السياح

ومن جهة أخرى، قال سعيد عتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن الفنادق دائما تحرص على مشاركة في الأعياد والمناسبات المختلفة وهي إحدى وسائل تنشيط السياحة والدعاية السياحية على شواطئ الغردقة.