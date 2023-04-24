التلفزيون الألماني يمنح الجائزة الذهبية لعدد من فنادق الغردقة

حصدت فنادق الغردقة الجائزة الذهبية من التلفزيون الألماني، كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التي يفضلها السائح الألماني، وذلك في حفل ضخم أقيم بمدينة دوسلدورف الألمانية بحضور ممثلي فنادق الغردقة ومجموعة شركات السياحة الألمانية العاملة في السوق السياحية المصرية.

فنادق الغردقة مفضلة للسائح الألماني

وقال محمد عيد الخبير التسويق السياحي وممثل فنادق الغردقة في تصريحات لـ «الوطن» إن فنادق ومنتجعات الغردقة حصلت على الجائزة الذهبية لعام 2023 من التليفزيون الألماني كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التى يفضلها السائح الألماني.

وأضاف أن المذيع الألماني الشهير مارك راش SonnenKlar.TV أشاد بالخدمة المقدمة من فنادق الغردقة، مؤكدا أنها تستحق أن تكون المفضلة للسائح الألماني، متوقعا تزايد أعداد السياح الألمان الوافدين إلى الغردقة لقضاء العطلات.

السائح الألماني في مقدمة الأسواق السياحية

ومن جهة أخرى، أكد كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، أهمية السوق الألمانية، وضرورة زيادة المخصصات التسويقية لجذب المزيد من الألمان لمقاصد مصر السياحية الشاطئية، مضيفا أن السياحة الألمانية تأتي في صدارة الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة حيث استقبلت فنادق الغردقة العام الماضي أكثر من مليون سائح ألماني.

وتوقع زيادة عدد السياح الألمان هذا العام بنسبة 30% خاصة مع التوسعات بفنادق الغردقة والطفرة الإنشائية السياحية التي تشهدها الغردقة في ظل توجهات الدولة بالاهتمام بالقطاع السياحي، والتي تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي.