أجواء ربيعية في مدن جنوب سيناء والعظمى بسانت كاترين تسجل 15 درجة

انخفضت درجات الحرارة في مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، خاصة في مدينة سانت كاترين التي سجلت طوال الفترة الماضية درجات حرارة مرتفعة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن درجات الحرارة انخفضت بشكل عام على مستوي المحافظة، مقارنة بالفترة الماضية، مشيرا إلى أن الطقس ربيعي بصفة عامة، ومعتدلا نهارا وبارد ليلا.

سانت كاترين تسجل 15 درجة

وسجلت مدينة سانت كاترين التي ترتفع عن سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبا، 15 درجة مئوية، وفقا لتصريحات اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، والذي أشار إلى أن المواطنين ارتدوا ملابس شتوية من جديد بعد تحسن الأحوال الجوية لأكثر من 10 أيام، فيما سجل جبل موسى 12 درجة، وقمة جبل سانت كاترين 9 درجات.

طقس شرم الشيخ ربيعي

وأوضح اللواء خالد فودة، أن مدن المحافظة تشهد طقسا ربيعيا معتدلا خاصة مدينة شرم الشيخ التي تشهد إقبالا سياحيا كبيرا، إذ خرج السياح في رحلات بحرية وجبلية مستمتعين بالطقس الربيعي المعتدل.

وتابع، بأن مدينة شرم الشيخ سجلت اليوم الثلاثاء 24 درجة، وتصل خلال اليوم إلى 28 درجة، ومدينة دهب 26 درجة، ونويبع 24 درجة، وطابا 22 درجة، وطور سيناء 26 درجة.