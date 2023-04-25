5 خطوات لاستخراج رخصة قيادة مهنية للنقل الثقيل درجة أولى.. والأوراق المطلوبة

بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، تعود وحدات المرور للعمل غدا الأربعاء، إذ تستقبل المواطنين لإنجار الأعمال الخاصة بكل منهم، لعل منها استخراج رخصة قيادة مهنية للنقل الثقيل.

خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية للنقل الثقيل

وتشمل خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية للنقل الثقيل، الآتي:

- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك.

- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص بثبوت اللياقة الطبية لطالب الترخيص.

- تقديم شهادة إبراء الذمة.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- اختياز الاختبارات داخل وحدة المرور الخاصة بك.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة مهنية أولى للنقل الثقيل

- إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة (بطاقه الرقم القومي - جواز السفر).

- الموقف من التجنيد.

- عدد 4 صور شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل (حكومة أو قطاع عام) يفيد بوجود الصحيفة بها وعدم وجود أحكام مانعة من الترخيص.

- شهادة إتمام مرحلة دراسة أو شهادة محو أمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- عضوية إحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.

- موافقه جهه العمل بالنسبة للعامليين بالحكومة والقطاع العام.

شروط الحصول على الخدمة

- استخراج رخصة القيادة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب الترخيص، كما هو ثابت بمستندات إثبات الشخصية.

- تصرف لمن تكون القيادة مهنته.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة.

- ألا يقل السن طالب الترخيص عن 21 سنة ميلاديا.