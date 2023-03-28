خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة «أون لاين» في رمضان «دون مجهود»

يفقد العديد من سائقي السيارات رخصة القيادة الخاصة بهم، ما يعرضهم لعدم القدرة على الخروج أو استقلال المركبة الخاصة بهم، حتى انتهائهم من استخراج بدل فاقد لها، إذ تُعد أساسية لأي سائق حال مروره في الطرق أو الكمائن المختلفة سواء للتأكد من هويته أو سلامة سيارته.

استخراج بدل فاقد رخصة القيادة «أون لاين» في رمضان 2023

ومع قدوم شهر رمضان المبارك 2023، يخشى كثيرون من الأعمال التي بها مشقة أثناء الصيام، ما يدفع المواطنين للتساؤل عن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة «أون لاين» في رمضان.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» خطوات مبسطة، لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة، استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة «أون لاين»

يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة «أون لاين» في شهر رمضان 2023، من خلال بوابة مصر الرقمية للمواطنين، وتكون من خلال اتباع الطرق الآتية:

- الدخول إلى بوابة المرور.

- تسجيل حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

- إذا كان لديك حسابا بالفعل، ادخل بياناتك واضغط على زر «تسجيل دخول».

- يجب على المُتقدم لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة، اختيار أيقونة «دليل الخدمات».

- في خانة المرور اضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الآتي «بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة مخالفات».

- يجب أن يسدد المتقدم لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رسوم الخدمة، وموافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يجب أن يقوم فاقد الرخصة بالتقدم إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بفقدان الرخصة، ووجود شهادة براءة ذمة سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريحًا، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.