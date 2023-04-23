وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى القرين المركزي والعزازي للصحة النفسية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات الذي تواجد أثناء زيارة وكيل الوزارة الأولى على كل من مستشفى القرين المركزي، ومستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بها

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى القرين المركزي، وقسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بها، موجهاً بإزالة بعض الملصقات القديمة، حفاظاً على المظهر الجمالي الخارجي للمستشفى، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما وجه بسرعة نقل صيدلية الاستقبال مع صيدلية الطوارئ، بمكان قريب لقسم الاستقبال، للعمل على مدار الساعة، مع إلغاء دواليب أدوية الطوارئ، كما اطمأن على تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، متفقدا قسم الكلي الصناعي، ووحدة معالجة المياه الخاصة به، واطمئن على جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، والتأكد من رضاء المرضى عن الخدمة المقدمة لهم.

بحث إمكانية إجراء عملية زراعة كلي لأحد المرضى

كما كلف إدارة الطب العلاجي بالتواصل مع مستشفيات جامعة الزقازيق، لبحث إمكانية إجراء عملية زراعة كلي لأحد المرضى بالمستشفى نظراً لصغر سنه، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وناظر السجلات الطبية بها، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحددة وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة، وتم المرور على قسم الأشعة، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة به، كما تفقد أسطح المستشفى، موجهاً بالمحافظة علي نظافتها، وتفقد أعمال التطوير الجارية بقسم العناية المركزة لتوسعتها ورفع كفائتها، والوقوف على آخر المستجدات بها ونسب تنفيذ الأعمال، مطلعا علي الرسومات الهندسية الخاصة بها، وموجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتجهيز وتشغيل العناية لصالح المرضى بالمحافظة.

مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

كما تفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأبو حماد، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بها، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي، في حضور الدكتور محمد أحمد إبراهيم نائب مدير عام المستشفي، وأحمد إسماعيل رئيس التمريض بالمستشفى.

أثني «مسعود»، على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المتواجدين بالمستشفى، والبالغ عددهم 147 مريض منهم 109 نفسي، 29 مريض إدمان، و 9 سيدات، مشيداً بحفل التعافي الذي أقيم بالمستشفى.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأعمال الجارية لرفع كفاءة دورات المياه وأعمال السباكة بالمستشفى، والبالغ التكلفة التقديرية لها 3 ملايين جنيه، موجهاً بالمتابعة المستمرة للأعمال لسرعة الانتهاء منها، كما تأكد من عمل المولد الكهربائي بالمستشفى.