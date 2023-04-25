«التموين» تستكمل صرف مقررات أبريل 2023 لحاملي البطاقات من منافذ البقالين

يستكمل 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى المحافظات، صرف الحصص والمقررات التموينية المستحقة لحاملي بطاقة التموين عن شهر أبريل 2023، والتي بلغ نسبة صرفها حتى الآن 95% من إجمالي 23 أسرة مستحقة للصرف.

حصص السلع لحاملي بطاقة التموين

وتصرف منافذ البقالين كامل حصص السلع المستحقة لأصحاب البطاقات بعد قيام مخازن الجملة المنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1500 مخزن جملة بمد المنافذ بكميات السلع التموينية الأساسية لصرف مستحقات الأسر من السلع والتي تتحد وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة كالتالي:

حصة بطاقة التموين فرد واحد

- تحصل على سلع بقيمة 50 جنيها بالإضافة إلى 5 أرغفة من العيش البلدي يوميا.

حصة بطاقة التموين فردين

- تحصل على سلع بقيمة 100 جنيه بالإضافة إلى 10 أرغفة من العيش البلدي يوميا.

حصة بطاقة التموين 3 أفراد

- تحصل على سلع بقيمة 150 جنيها بالإضافة إلى 15 رغيف من العيش البلدي يوميا.

حصة بطاقة التموين 4 أفراد

- تحصل على سلع بقيمة 200 جنيها بالإضافة إلى 20 رغيف من العيش البلدي يوميا.

حصة بطاقة التموين 5 أفراد

- تحصل على سلع بقيمة 225 جنيها بالإضافة إلى 25 رغيف من العيش البلدي يوميا.

حصة بطاقة التموين 6 أفراد

- تحصل على سلع بقيمة 250 جنيها بالإضافة إلى 30 غيف من العيش البلدي يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن حصة الفرد على بطاقة التموين هي 50 جنيها حتى الفرد الرابع و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس على البطاقة.