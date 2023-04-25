«الوطني للأرصاد»: أمطار السعودية غزيرة ورعدية.. وتؤدى إلى سيول في عدة مناطق

تشهد المملكة العربية السعودية، حالة من الطقس غير المستقر، بدأت أمس الإثنين، وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، استمرار هطول أمطار السعودية على عدد من المناطق في المملكة اليوم الثلاثاء، منها المدينة المنورة ومكة المكرمة والعاصمة الرياض، كما تستمر خلال الأيام المقبلة على منطقة جبال عسير وعدد من المناطق الأخرى في الأراضى السعودية .

وبشأن أمطار السعودية، أوضح المركز الوطني السعودى للأرصاد، أن الأمطار التى تشهدها عدد من المناطق في السعودية تتراوح بين متوسطة وغزيرة ورعدية وتؤدى إلى جريان السيول.

تساقط أمطار السعودية على عدد من المناطق

وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن أمطار السعودية مصحوبة بزخات من البرد، كما تشهد عدد من المناطق رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران.

ولفت المركز السعودي، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيا، والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في السياق نفسه، أشار المركز إلى أنّ الأمطار التى تشهدها منطقة عسير، تمتد تأثيراتها على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

أمطار على جبال عسير

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة على سلسلة جبال منطقة عسير خلال الأيام المقبلة مع وجود فرص مهيأة لتساقط البرد بكميات كبيرة، كما تمتد تأثيرات الأمطار على منطقة جازان والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.