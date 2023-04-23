موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية للقطاع الخاص والحكومي، من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة، خاصة وأنه تفصلنا ساعات قليلة عن انتهاء عيد الفطر المبارك، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية للقطاع الخاص والحكومي

وفيما يلي، موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية للقطاع الخاص والحكومي وفق ما أعلنته عنه وزارة الموارد البشرية بالمملكة في التقرير التالي:

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية للقطاع الخاص

وكانت وزارة الموارد البشرية بالمملكة أعلنت أن إجازة عيد الفطر المبارك في السعودية بالقطاع الخاص لمدة 4 أيام متتالية، بداية من الجمعة الماضية التي توافق 21 أبريل وحتى الاثنين 24 من نفس الشهر.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 في السعودية للقطاع الحكومي

بينما تكون إجازة القطاع الحكومي في المملكة السعودية لمدة أسبوع، حيث بدأت العطلة الرسمية من الثلاثاء الماضي، على أن يبدأ الدوام بالمؤسسات الحكومية بداية من الثلاثاء الموافق 24 أبريل الجاري

عيد الفطر 2023 السعودية للقطاع الحكومي، بداية من مساء يوم الخميس، ويستمر لمدة 4 أيام، وينتهي يوم 24 أبريل الجاري.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، قد أعلنت أنها قللت عدد ساعات العمل للقطاع الحكومي خلال شهر رمضان المبارك، تخفيفا على العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، حيث جرى تحديدها لتكون 6 ساعات فقط مراعاة لظروف الصيام.