كشفت وزارة التعليم السعودية عبر موقعها الرسمي على الانترنت، عن موعد عودة الدراسة في السعودية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد تعليق الدراسة خلال شهر رمضان الماضي، ومطالبات أولياء الأمور بعودة الدراسة في الفصول الدراسية المختلفة.

وفيما يلي، نعرض جريدة موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، موعد عودة الدراسة في السعودية بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة.

موعد عودة الدراسة في السعودية بعد إجازة عيد الفطر المبارك

ويعود الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، للعودة للمدارس بالمملكة العربية السعودية، بداية من الأربعاء المقبل 6/10/1444 هجريا، والذي يوافق 26 أبريل الجاري.

ووفق الجدول المدرسي، فإن اليوم الدراسي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة يبدأ من الساعة 9:00 صباحا وينتهي في تمام الساعة 1:00 ظهرا أو ال12:00 ظهرا بحسب كل مرحلة تعليمية.

وجاء هذا القرار بعد إجازة عيد الفطر التي امتدت لمدة أسبوعين، ووفق الجدول الزمنى للدراسة في المملكة، فأن عودة الدراسة تمتد لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، حيث يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى اعتبارا من 9 من شهر ذو القعدة، وتعد هذه الإجازة هي إجازة الفصل الدراسي الثالث والأخير.

تعليق الدراسة في شهر رمضان المبارك

وكانت الدراسة بالمملكة العربية السعودية قد تم تعليقها حضوريًا في معظم المدارس، حيث تم تحويل الى الدراسة عن بعد أو أونلاين وذلك من خلال منصة مدرستي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم السعودية أن تعليق الدراسة جاء من أجل تخفيف العبء على الطلاب خلال فترة الصيام، بالإضافة إلى حالة الطقس السيء التي عانت منها معظم المناطق بالمملكة، حيث شهدت طقس متقلب، حيث اشتدت سرعة الرياح، وسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتسعي الوزارة إلى حماية الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي، لذلك أعلنت عن تعليق الدراسة مؤقتًا، لحين انتهاء سوء الأحوال الجوية.