مسجد بكفر الشيخ يكرم الأطفال الصائمين: شهادة تقدير و5 جنيهات «صور»

حرصت إدارة مسجد المرسي بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، على تشجيع الأطفال الذين قاموا بصيام شهر رمضان المبارك كاملاً، وذلك من خلال توزيع جوائز لهم، عبارة عن شهادات تقدير و5 جنيهات لكل طفل، تحفيزاً لهم على مواصلة الصيام خلال الأعوام المقبلة.

توزيع 2000 شهادة تقدير على الأطفال

«يسر إدارة مسجد المرسي منح هذه الشهادة إلى البطل.. وذلك تقديراً لصيامه شهر رمضان كاملاً، أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات».. عبارات حملتها شهادة التقدير التي تم توزيعها على الأطفال، وعددها 2000 شهادة تم توزيعها على 2000 طفل وطفلة، وفقاً لما ذكره الشيخ محمد فرج، إمام وخطيب مسجد المرسي، بمدينة بيلا، لـ«الوطن».

ويضيف إمام المسجد، «حبينا نفرح الأطفال بمدينة بيلا ونشجعهم على مواصلة الصيام خلال الأعوام المقبلة، وفكرنا إننا نعمل جوائز تحفيزية عبارة عن شهادات تقدير و5 جنيهات، ونوزعها علي الأطفال، وكل ده بالجهود الذاتية، والحمد لله قدرنا نفرح أطفال كتير وصل عددهم لـ2000 طفل وطفلة».

«عثمان»: الجوائز أسعدت الأطفال

الجوائز التشجيعية أدخلت الفرحة على قلوب آلاف الأطفال من أبناء مدينة بيلا، بحسب الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على مسجد المرسي ببيلا: «الجوائز فرحت أطفال كتير، والهدف منها تشجيعهم وتعويدهم على الصيام، والجوائز كانت كلها بالجهود الذاتية مننا في بعضنا، يعني في حد ساعدنا على طبع شهادات التقدير بشكل مجاني، وكان معانا مبلغ من المال قسمناه ووزّعناه علي الأطفال ولما المبلغ خلص وزّعنا شهادات تقدير بس، وأسر كتير فرحت باللفتة دي، وطالبت باستمرارها».

وتابع «عثمان»، «مش أول نعمل حاجة زي كده، إحنا دايماً بنحاول نفرح أهلنا في مدينة بيلا ونشجع الأطفال من خلال مسابقات حفظ القرآن الكريم وغيرها من المسابقات إللي بيتم من خلالها توزيع الجوائز التشجيعية عليهم وإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم، وإن شاء الله مستمرين في تشجيع الأطفال، وتحببهم في العبادات والفرائض».