سعر أردب القمح 2023.. يختلف حسب درجة النقاوة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن سعر أردب القمح 2023 المحدد من قبل مجلس الوزراء، وأعلنت الأسعار المتفاوتة للقمح طبقا لدرجة النقاوة، ضمن قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم توريد القمح المحلي لموسم العام الجاري، الذي بدأ منذ 8 أبريل الجاري، لصالح هيئة السلع التموينية.

سعر أردب القمح 2023

ويتحدد سعر أردب القمح 2023 والذي يتم توريده لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وفقا لدرجة النقاوة كالتالي:

1500 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5.

1475 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.

1450 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 22.5.

وأعلنت وزارة التموين، تشكيل لجان مختصة لكميات القمح المورد من المزارعين على مستوى المحافظات، تضم عضوا من مديرية التموين رئيسا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضوا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضوا من الجهة التسويقية، وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

مستحقات موردي القمح لوزارة التموين

وأكدت وزاة التموين، أنّ مستحقات موردي القمح لصالح هيئة السلع التموينية يتم تحويلها للمزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من توقيت التوريد إلكترونيا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.