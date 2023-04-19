وزير التموين: 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها بفتح أي موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك، طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.

420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنّ القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، والوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص حال احتياجها.‎

وأضاف أنّه دخل الخدمة 6 صوامع حقلية في موسم 2023 منها 4 في محافظة الشرقية «منيا القمح، ونزلة خيال، وطوخ القراموص، وأبو حماد» وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، وجار العمل لإنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، ويأتي إنشاء الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

رفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن

وأوضح أنّه جرى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة نحو 60 مليون جنيه‎، في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وأكد وزير التموين والتجارة ‏‏الداخلية، أنّ قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

وأشار إلى أنّ زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير أحمد كمال، بأنّه جرى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، موضحا أنّ الوزير وجّه المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف ‏‏عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات، مؤكدا أنّ سداد ‏‏المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.