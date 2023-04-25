السيسي: الإرهابيون جاءوا لسيناء لفصلها عن الوطن وتغافلوا عن جيشها العظيم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيناء عادت وخاضت اختبارا صعبا وغير مسبوق، إذ يتوافد إليها إرهابيون وتكفيريون من كل حدب وصوب يهدفون لفصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب، يظنون أن بمقدروهم إرهاب جيش مصر وشرطتها، متغافلين أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر.

وأضاف الرئيس «أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في السنوات العشر الماضية ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء».

جاء ذلك خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة وجهها للشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.