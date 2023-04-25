«فودة»: منتجعات جنوب سيناء استقبلت 50 ألف سائح في إجازة عيد الفطر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المنتجعات السياحية بالمحافظة شهدت إقبالا كبيرا في عبد الفطر، خاصة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مدة إجازة العيد، والتي بدأت الخميس الماضي وتنتهي اليوم الثلاثاء.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدن السياحية بالمحافظة ارتفعت فيها نسبة الإشغالات، ووصلت في بعضها إلى 100%، مثل شرم الشيخ ودهب.

50 ألف سائح خلال العيد

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي السياح الذين استقبلتهم المنتجعات السياحية بالمحافظة بلغ نحو 50 ألف سائح من مختلف الجنسيات لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث طوال إجازة العيد.

وأضاف «فودة»، أن مدينة رأس سدر استقبلت آلاف المصريين من المحافظات، للاستمتاع بالعيد في طقس ربيعي معتدل، وقام السياح بالنزول لمياه خليج السويس الفيروزية، وركوب الأمواج في منطقة رأس مطامر.

وفي شرم الشيخ، خرج آلاف السياح لقضاء إجازة العيد من خلال برامج سياحية لزيارة محمية رأس محمد والقيام برحلات سفاري بحرية وجبلية وقضاء الليل في الميادين والمناطق السياحية، مثل سوهو سكوير.

حملات مشتركة

وأكد «فودة» قيام مديريات التموين والطب البيطري والصحة وحماية المستهلك بحملات تفتيشية قبل إجازة العيد حتي اليوم لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والأماكن التي تقدم مأكولات ومشروبات للمواطنين، لضمان تقديم غذاء وشراب آمن للمواطنين والسياح طوال فترة العيد.

وتابع، بأنه جرى تحرير أكثر من 70 محضرا متنوعا في حملات على المدن السياحية، من أجل الحفاظ على صحة المواطن والسائح.