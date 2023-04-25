الرئيس السيسي: تحرير سيناء من كل شر يصيبها عهد نلتزم به 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة، هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من أجل تعزيزه وحمايته، وامتدادا لذلك فإننا شرعنا في عملية تنمية سيناء التي تطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعا جديدا يليق بها، وبتضحيات المصريين جميعا في سيناء وكل بقعة على امتداد الوطن.

وأضاف الرئيس: «نتقدم بالتحية والعرفان لأرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن وللمصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب، ونقول لهم ولأسرهم إن جيلنا والأجيال المقبلة تتعهد لحماية ما حققتموه من إنجاز عظيم باليقظة والانتباه والاستعداد الدائم ومزيد من العمل والتنمية والتقدم».

واختتم الرئيس السيسي كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء قائلا: «أقول لكم إن مصر ماضية في طريقها بإذن الله نحو الخير والسلام والنماء لصالح شعبها وجميع شعوب الإنسانية، كل عام ومصر في خير وأمان ودائما وأبدا تحيا مصر».