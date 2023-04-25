إصابة شابين في تصادم دراجتين ناريتين في حي الزهور ببورسعيد

أصيب شابان، صباح اليوم، في تصادم دراجة نارية وتروسيكل أمام قرية سياحية بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد استقبال مستشفى السلام لمصابين، هما عبد الرحمن محمد أسعد، 27 سنة، وفارس محمد رفعت أحمد، 27 سنة، بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن موتوسيكلا تصادم مع تروسيكل بشارع 23 يوليو في مواجهة بعضهما البعض أمام قرية سياحية تابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث إصابة السائقين.

اتخذا الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الموتوسيكل والتروسيكل ونقلهما إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.