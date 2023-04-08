غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في حي الزهور ببورسعيد

أعلن فوزي الوالي، رئيس حي الزهور ببورسعيد، عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بنطاق الحي، وذلك خلال حملة مكبرة.

رصد مراكز الدروس الخصوصية

وأوضح رئيس حي الزهور أن حملة مكبرة بقيادة لمياء الجيار، سكرتير الحي، وتواجد إدارتي الإشغالات والرخص للمرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين تمكنت من ضبط وتنفيذ قرار غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات، وذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية.

وأكد رئيس حي الزهور على استمرار الحملات للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية في نطاق الحي.

رفع المخلفات من الشوارع

وفي سياق آخر، قال رئيس حي الزهور، إن الحي مستمر في أعمال رفع تجمعات النفايات المنزلية والمخلفات بمنطقة التعاونيات بنطاق حي الزهور، حيث قام العمال والمعدات التابعة لإدارة تحسين البيئة برفع تجمعات المخلفات بمناطق مختلفة بالحي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحي وتم العمل بالوردية الأولى، وطالب المواطنين بالالتزم بعدم إلقاء القمامة في الشوارع.