إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجة نارية و«توك توك» بكفر الشيخ

شهد طريق «الجرايدة- بيلا»، بنطاق مركز بيلا، في محافظة كفر الشيخ، حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» مع أخرى «توك توك»، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفي بيلا المركزي، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث تصادم

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلة، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد ورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول 5 أشخاص عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفي بيلا المركزي، مصابين بإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم بين «موتوسيكل» و«توك توك»، حيث تقوم الفرق الطبية بعمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين

ووفقاً لمصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فإن الحادث نتج عنه إصابة كل من «ص.ا.أ»، 60 عاما، باشتباه كسر بالساعد الأيمن، و«م.ا.ع.ا»، 21 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، و«ا.ع.ا.»، 56 عاما، بجروح قطعية بالساق اليمني، و«ع.ا.س.ع»، 31 عاما، بجروح باليد اليسرى واليد اليمنى، و«ي.خ.د»، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه.