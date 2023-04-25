نقابة أطباء السودان: تعرض 13 مستشفى للقصف.. ونواجه صعوبات في تقديم الخدمة

تُعوّل الأوساط الطبية على الهدنة القائمة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، في تسهيل مهمة توصيل المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل عام إلى المناطق الأشد احتياجًا، فيما أكد عضو بنقابة الأطباء أن 13 مستشفى تعرض للقصف.

وأكد سيد محمد عبدالله، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، في مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، أن 22 فقط من أصل 79 مستشفى في مناطق الاشتباكات تعمل بشكل مستمر، سواءً بشكلٍ كلي أو جزئي، مشيرًا إلى أن الخرق المستمر للهدنة يعقد مهمة توصيل المستلزمات الطبية لهذه المستشفيات.

13 مستشفى تعرضت للقصف

وأضاف أن 13 مستشفى تعرضت للقصف خلال الأيام القليلة الماضية، 4 منها في «الأُبيّض»، مؤكدًا أن المستشفيات التي تعمل بصورة طبيعية تواجه نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية العاملة، وذلك لصعوبة حركة تنقلهم بالمواقع التي تشهد اشتباكات داخل العاصمة الخرطوم وخارجها.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في نقل الجرحى والقتلى في مواقع الاشتباكات بشكل عام، مؤكدًا أن القطاع الطبي لا يزال يعاني العديد من الأزمات بفعل الاشتباكات بين الجانبين.