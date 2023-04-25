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مجلس القبائل المصرية: سيناء تحررت من الإرهاب في 2023

كتب:

هاجر عمر
11:04 ص | الثلاثاء 25 أبريل 2023
سيناء

سيناء

وجه الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، تهنئة للشعب المصري بالانتصار على الإرهاب الغاشم، وذكرى عودة سيناء الحبيبة في 25 أبريل، مؤكدًا أن سيناء أصبحت خالية تمامًا من الإرهاب، لتصبح سيناء محررة مرتين مرة في 25 أبريل عقب حرب 1973، ومرة 25 أبريل 2023 بعد دحر الإرهاب الأسود بسواعد القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع أبناء القبائل المصريين، الذين قدموا الكثير من أجل الوطن.

الشيخ كامل مطر: سيناء تضم ثلث ثروة مصر من المعادن

وأضاف مطر، في حوار مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن سيناء تعد البوابة الشرقية لمصر وتقع على مساحة61 ألف كيلو متر مربع، وتتميز بثروات طبيعية تعادل ثلث ثروات مصر من المعادن ومن الثروات الطبيعية، كاليورانيوم والرمل الأسود الذي يدخل في صناعة السيلكون، وكذلك أكبر احتياطي من الرمل الأبيض الذي يدخل في صناعة الزجاج، إضافة لوجود أراضي زراعية ذات جودة عالية.

مطر: سيناء تضم مناطق سياحية علاجية لا مثيل لها في العالم 

وتابع رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن سيناء تضم العديد من محاجر الرخام والمحاجر الجيرية والملاحات التي تنتج ملح الطعام، إضافة إلى وجود البترول كحقل نفط بلاعيم وحقل نفط برجيه، مشيرًا إلى أن المناطق السياحية التي تتمتع بها سيناء على أعلى مستوى، وتتضمن مناطق سياحة علاجية لا يوجد لها مثيل في العالم أجمع، إضافة لوجود دير سانت كترين وجبل الطور الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى.

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